»Optimizem o koncu janšizma je majav«

IZJAVA DNEVA

"Končno se moram opravičiti in priznati svojo naivnost in zmoto, v katero sem morda spravil tudi bralce, ki so se zanesli na moje zapise. Ko sem opozarjal na prodane duše, ki se jim čas izteka, sem ocenil, da jim zmanjkuje prostora in se bodo lahko družili le še v razmeroma ozkem krogu somišljenikov. Prvi signali moje napačne presoje so se kazali pri Krkoviču, še prej Črnčecu, eden novejših je Hitlerjev častilec Urban Purgar, ki je kandidat na listi Zmaga Jelinčiča, domnevnega zagovornika partizanstva, da o omenjenem ministrskem kvintetu ne govorimo."

"Popolna zmota, priznam. Prodane duše vedno najdejo oziroma imajo zagotovljen prostor pri sebi podobnih, čeprav formalno drugega političnega pola. Novi gospodar jih z veseljem vzame k sebi. Boštjan Koritnik ima čisto prav. Ne na levo ne na desno. K denarju."

"Tako je tudi optimizem o koncu janšizma majav. Semena tega invazivnega poganjka skrbno zalivamo, da se ideji in praksi ni bati za preživetje."

(Penolog in kolumnist Dragan Petrovec o tem, da prodane duše vedno najdejo prostor pri sebi podobnih; via Dnevnik)