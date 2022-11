Kdo je tu agresor?

Danes je nov dan

Prejšnji teden je v Istanbulu odjeknila eksplozija, ki je ubila 6 ljudi. Erdogan je za napad obtožil kurdsko gibanje za svobodo, ki je zanikalo vpletenost in poudarilo, da nasprotuje napadom na civiliste. Turčija vztraja, da je bil ukaz za napad izdan iz Kobanêja, sirskega mesta blizu turške meje, kjer so leta 2015 potekali spopadi med kurdskimi borci in ISIS.

Medtem Turčija dnevno bombardira vojaške in civilne tarče v severni Siriji, v nasprotju z mednarodnim pravom pa je okupirala dve tamkajšnji regiji. Nedavno sta bila le zaradi omembe morebitne preiskave obtožb o uporabi kemičnega orožja nad kurdskimi borci obtožena vodja turške zdravniške zbornice in poslanec, ki sta pridržana zaradi "teroristične propagande".

Turčija je že začela s »povračilnimi« zračnimi napadi v Iraku in Siriji, ki naj bi bili usmerjeni le na kurdske vojaške baze, a so zadeli mesto Kobanê in dve vasi. Turčija na očeh svetovne javnosti nemoteno obračunava s Kurdi. Tudi naša diplomacija gleda stran.

