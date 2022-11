Elizabeta II. ni smela sprejeti nobene odločitve brez premierja oziroma premierke

Kljub temu je utrdila monarhijo

Kraljica Elizabeta II.

Elizabeta II. ni smela sprejeti nobene odločitve brez premierja oziroma premierke, od razpustitve vlade do podpisovanja pogodb in ustanavljanja univerz. Kljub temu je utrdila monarhijo.

"Takšna podoba vsekakor ustreza njeni ustavni vlogi, ki ji nalaga vladanje, ne da bi vplivala. Svoje kraljevske pravice je lahko izpolnjevala le v skladu z navodili, po premierjevem nasvetu. Gre za odločitve, kot so razpustitev vlade, razglasitev vojne, razpustitev parlamenta, imenovanje oficirjev, odpuščanje uradnikov, prepustitev državnega ozemlja tuji sili, podeljevanje plemiškega naziva, podpisovanje državnih pogodb, pomilostitev zločincev in ustanovitev univerze v vsaki fari."

"Windsorji prav gotovo niso neumni: ker so britanski kralji svojo politično moč postopno izgubili na račun izvoljenih vlad, so s premeteno računico skrbeli za dobre odnose s podložniki."



Hans Hoyng

"Vedno se je zavedala svojih omejenih pravic. Imela je pravico do nasveta in obveščenosti, svoje premierje je lahko spodbudila ali opozorila. To je tudi počela in več jih lahko potrdi, da je bila vedno podrobno obveščena; poročali so tudi o njenem umetelnem postavljanju vprašanj, s katerimi je sogovornike spodbudila k vnovičnemu razmisleku," piše Hoyng.

