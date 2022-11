»Gibanje Svoboda postaja politična sila za več kot le en mandat«

IZJAVA DNEVA

"Prva zgodba letošnjih lokalnih volitev je Gibanje Svoboda, čeprav niso osvojili največ svetniških mandatov in imajo za zdaj le enega župana. Po številu svetniških mandatov so se uvrstili tik za stranko SDS, ki velja za najbolje organizirano s široko lokalno mrežo in številčnim ter zvestim volilnim telesom. Podrobnejša analiza razkriva, da Gibanje Svoboda v polovici leta ni le posrkalo članov LMŠ in SAB, ampak mu je val s parlamentarnih volitev uspelo v dobršni meri podaljšati tudi na lokalne volitve. To stranki, ki je nastala šele pred kratkim, omogoča, da se v prihodnjem obdobju postavi na noge v dobršnem delu Slovenije na lokalni ravni. V kombinaciji z nacionalno ravnjo – kjer že obvladujejo zakonodajno in izvršno vejo oblasti – pa postajajo politična sila, na katero bo treba računati dlje časa, ne le en mandat. "

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o rezultatih lokalnih volitev)