»Janša je SDS spremenil v svoje zasebno podjetje«

IZJAVA DNEVA

"Vsekakor so volivci Janši dali vedeti, da si želijo zmerno desnosredinsko politiko, ne pa njegovega primitivizma in skrajno desnega populizma. Logar je veliko glasov dobil predvsem zaradi tega, ker se je v kampanji stalno distanciral od najbolj sporne in trde politike SDS. Morda bo zaradi tega zdaj Logar padel v njegovo nemilost, saj je Janša v svoji skoraj 30-letni vladavini SDS spremenil v svoje zasebno podjetje, ki ga ne bo prepustil nikomur drugemu. Vsekakor pa si je Logar z daleč najboljšim rezultatom katerega koli desnega (desnosredinskega) politika kupil vozovnico za Evropski parlament čez leto in pol: če ga Janša ne bo uvrstil na čelo liste, lahko sam ustanovi svojo listo in si z njo prislužil sedež evropskega poslanca."

(Kolumnist Igor Kršinar o predsedniških volitvah, na katerih je Anže Logar dosegel najboljši rezultat kateraga koli desnega politika; via Reporter)