Shod za RTV / Danes ob 18. uri

Predreferendumski dogodek, ki podpira spremembo zakona o RTV Slovenija, bo spremljal pester kulturni program

Novinarji in novinarke RTV Slovenija na predčasnem glasovanju: Nejc Furlan, Igor E. Bergant, Gregor Drnovšek, Tanja Gobec in Rok Šuligoj

© Gašper Lešnik

Organizacije, ki sestavljajo koalicijo kampanjo RTV je ZAkon, v sredo ob 18. uri organizirajo doslej največji Shod za javno RTV. Slednji bo v sklopu referendumske kampanje potekal na Čufarjevi ulici ob stavbi RTV Slovenija, in sicer z bogatim vsebinskim in kulturnim programom. Poleg prepoznavnih glasbenikov bodo shod umetniško podprle tudi povedne in vizualno atraktivne prostorske instalacije.

Organizatorji vabijo vse podpornice in podpornike sprememb zakona o RTV Slovenija, gledalke in gledalce, poslušalke in poslušalce, novinarke in novinarje, televizijce, radijce, glasbene in kulturne ustvarjalce oziroma vse, ki se bomo v nedeljo, 27. novembra, udeležili referenduma in glasovali ZA javno in neodvisno RTV Slovenija. "S shodom želimo povedati in pokazati, kako pomembno je, da se referenduma udeležimo," so dodali.

Nastopili bodo: Vlado Kreslin, Zoran Predin, Marcel Štefančič jr., Miša Molk, Boštjan Narat & Boštjan Gombač, Rudi Bučar, Fed Horses, Rajmond Debevec, Jure Mastnak, Andrej Rozman - Roza, Samo Budna, Dejan Koban, Maja Moll, Tatjana Pirc, članice ŽPZ Kombinat in gosti presenečenja.

Organizatorji dogodka in kampanje poudarjajo, da so ZA RTV brez vmešavanja politike, ZA RTV s kakovostnim programom, ZA RTV verodostojnih informacij, ZA RTV s kompetentnim vodstvom, ZA RTV v službi javnosti ter ZA svobodno, samostojno, sodobno in strokovno RTV.

Letak, ki poziva k udeležbi na shod za RTV

© RTV je ZAkon

Organizacije, ki so del kampanje RTV je ZAkon so tudi Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, PIC- Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja in Zavod za kulturo raznolikosti Open.

ORPY9lBQvs4