Odpihnimo politiko z RTV Slovenija!

RTV je ZAkon

Z vsakim dnem referendumske kampanje o RTV Slovenija je bolj očitno, da naš najpomembnejši javni medij potrebuje strokovno in od politike neodvisno vodstvo. Pristranska zasnova referendumskih oddaj, njihovo izkrivljeno vodenje, navzkrižja interesov in trhlo utemeljena pravna mnenja so le nekateri prijemi, s katerimi želijo nasprotniki zakona obdržati nadzor nad medijsko hišo.

A to je le vrh ledene gore vprašljivih odločitev aktualnega vodstva, ki z ukinjanjem oddaj, kot so Studio City, Politično s Tanjo Gobec in Globus, ter onemogočanjem kritičnih glasov znotraj RTV to sistematično razgrajuje, delovanje pa usmerja v prid ene politične opcije. Vse to počne v času, ko je bolj kot kadar koli nujen širok ter odprt pogled na Slovenijo in svet.

Razlogov v prid predlaganih sprememb je veliko, saj te med drugim odvzemajo vpliv politiki ter ga prenašajo na zaposlene in javnost. A če želimo, da bo RTV s posredovanjem verodostojnih informacij služila vsem, moramo v nedeljo to jasno izraziti!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.