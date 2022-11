Referendum o RTV / Tudi režiserji in režiserke so ZA

Ob tem so v Društvu slovenskih režiserjev in režiserk posneli kratki film

Društvo slovenskih režiserjev in režiserk (DSR) Radiotelevizije Slovenija nima zgolj za največjo medijsko hišo, temveč tudi za največjo nacionalno kulturno-umetniško institucijo, ključno za (vsako) zdravo in demokratično družbo. "Spremembe na RTV Slovenija v zadnjem letu so stalno zniževale ne samo programske in produkcijske standarde, temveč tudi ugled hiše," so zapisali v DSR in dodali, da so se v društvu vselej zavzemali za strokovnost in neodvisnost javnega zavoda za vse državljane, zato bodo na nedeljskem referendumu o RTV obkrožili ZA.

Ob tem so posneli kratki film z naslovom Društvo DSR je ZA!, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi.

DSR se vselej zavzema za strokovnost in neodvisnost javnega zavoda za vse državljane – zato smo ZA!

Do6c1e0bi8k