RTV / »Ali so popolni verniki ali jih nekdo z nečim drži«

IZJAVA DNEVA

"Programski svet, kakršen je, je večinsko sestavljen iz ljudi, ki so imenovani z namenom, da izvajajo strankarsko politiko v mediju, ljudi, ki so poslušni in vsaj nekateri tudi aktivni v politiki in delajo izključno v skladu s cilji te politike. Povsem nepojmljivo pa mi je, da v vsem tem sodelujejo tudi nekateri naši kolegi. Ali so popolni verniki ali jih nekdo z nečim drži. Ne vem, ni mi jasno, da je nekdo, ki se ima za novinarja, lahko popolna transmisija neke politične stranke. Vsi imamo neko prepričanje, neki politik nam je bolj ali pa manj simpatičen kot drugi, ena politična opcija bližje kot druga, imamo neki svetovni nazor, ampak da delaš popolnoma v skladu z neko politično agendo, ne odstopaš in ne razmišljaš vsaj malo širše, to mi ni jasno."

(Drago Balažič, novinar, urednik in dopisnik RTV iz Beograda in Zagreba o tem, da se je prevzem RTV začel z izvolitvijo novih programskih svetnikov v parlamentu, izvoljeni so bili ljudje, ki o javnem servisu, RTV, ne vedo prav dosti; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)