»Ta strategija v Sloveniji dokazano uspeva«

IZJAVA DNEVA

"Šport je eden najlažjih načinov, kako pokazati, da si del okolja. Ali si sam športnik, kot sta Pahor in Logar, ali si goreč ljubitelj športa, kot je Janković, ali hodiš v hribe, kot hodi Janša. Tudi Kučan je šel na Triglav. S tem nam sporočajo: 'Poglejte, smo takšni kot vi.' Ta strategija v Sloveniji dokazano uspeva. Verjamem, da marsikdo med njimi zgolj počne, kar bi tudi sicer počel, le da kot politik izkoristi situacijo in pokaže svojo ljudskost."

"Mislim, da moramo biti v tem pogledu skoraj malo prizanesljivi do politikov. Nekaj pač morajo početi. Nekateri bodo temu zaploskali, drugi pa bodo rekli, da se jim ne zdi zdravo teči toliko, kot teče Borut Pahor. Od politikov ne nazadnje zahtevamo, da nam pokažejo, kaj jih zanima in kaj jih veseli. Še najbolj me je strah politikov, ki jih nič ne veseli. Ki jim je politika edino veselje v življenju. Rajši imam ljudi, ki imajo kak hobi, pa čeprav je to nekaj, kar mi ni blizu."

(Pistaelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o aktivnem udejstvovanju politikov na šport­nih prireditvah; v intervjuju za Nedelo)