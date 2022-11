V Ljubljani vendarle nekaj novega

Danes je nov dan

V nedeljo smo z razočaranjem pričakali novo zmago ljubljanskega župana. Očitno mu je 54.680 volivk in volivcev oprostilo vse lumparije in ga za nov mandat ustoličilo v prvem krogu. Volilna udeležba je bila dosti pod državnim povprečjem, saj se volitev ni udeležilo več kot 60 % upravičenk_cev.

Kdo so ti ljudje in v kaj verjamejo, ne vemo, vemo pa, da so z volilno abstinenco ne le zadržali Zorana Jankovića pri koritu, ampak so k njemu pripustili celo Aleša Primca. Ta je z agresivnim (tako v smislu vsebine kot števila plakatov) oglaševanjem v županski tekmi pristal na 3. mestu, kot nosilec liste Glas za otroke in družine pa je pristal tudi v mestnem svetu.

Ljubljana je tokrat imela lepo priložnost, da samodržcu pokaže vrata. Nasproti mu je suvereno in brez kariernih madežev stala tudi Nataša Sukič, poslanka Levice in podpredsednica državnega zbora. In čeprav se zdi, da je imela na lokalnih volitvah Levica še manj ambicij kot na predsedniških s Kordišem, je Sukič zbrala skoraj 10 % glasov.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.