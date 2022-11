Zakaj je bilo v Ljubljani oddanih izrazito malo preferenčnih glasov?

Preferenčni glas

Zoran Janković je v Ljubljani na oblasti že 16 let in tudi na tokratnih volitvah je prepričljivo zmagal

© :Željko Stevanić

Podobno kot na volitvah v evropski parlament tudi na lokalnih volitvah zakon volivcem omogoča, da na glasovnici pri listi, za katero glasujejo, označijo kandidata, ki mu dajejo pri izvolitvi prednost pred drugimi. Vendar se preferenčni glasovi upoštevajo le, če jih je oddanih dovolj. Oddati ga mora najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za listo, hkrati pa mora število glasov, ki jih prejme kandidat, presegati deset odstotkov oddanih glasov za listo. Zgolj v tem primeru so lahko kandidati, ki so dobili največ prednostnih glasov, izvoljeni mimo vnaprej določenega vrstnega reda.