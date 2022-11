Dobro jutro, Slovenija! / V nedeljo bodi zelo ZA

V nedeljo bo tega kratkega potovanja v medijski srednji vek konec. Še vedno nas je jebeno več.

Marcel Štefančič, jr., na predčasnem glasovanju na Vrhniki s podporo Inštituta 8. marec (Nika Kovač in Mojca Lukan)

Spomnite se komedije Dobro jutro, Vietnam: Robin Williams igra radijskega didžeja, ki v Vietnamu prevzame vodenje šova na vojaški radijski postaji – duhovit je, izjemno zabaven, luciden, poskočen, nadarjen, mojster tega posla. Vojaki so nori nanj. Toda njegov nadrejeni, poročnik Hauk, šef te radijske postaje, njegovega humorja – in njegove priljubljenosti – ne prenaša, zato sklene, da mu bo kar sam pokazal, kako se to počne. In res – šov vodi kar sam. Na duhamoren, mučen, okoren, nenadarjen, amaterski način. Mučno in klečeplazno. Tip deluje, kot bi rekli Američani, cringey. Natanko tako pa izgleda nacionalka, ki jo vodijo kadri, ki jih je poslala SDS. Krindž!