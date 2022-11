Padla še ena ovadba, ki jo je zoper Muženiča zahtevala SDS

Moteči preiskovalec

Darko Muženič, direktor nacionalnega preiskovalnega urada

Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič ima na hrbtu že dolga leta tarčo, puščice vanjo pa streljajo predvsem iz SDS in njenega vplivnega kroga. Ena izmed teh je bila izstreljena v obliki kazenske ovadbe zaradi domnevnega oškodovanja evropskih sredstev, vložil pa jo je kar nekdanji direktor urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj, ki ga je na to mesto imenovala vlada Janeza Janše. Evropsko tožilstvo je zdaj ovadbo zavrglo.

Muženič je avgusta letos v intervjuju za Mladino dejal, da vse to jemlje kot del posla, a da gredo nekateri očitki zoper njega res predaleč. »To, kar je sedaj na evropskem javnem tožilstvu, je neutemeljena obtožba, ki nima stvarne podlage. Sprašujem se celo, ali je bil pisec ovadbe v času njenega pisanja v stanju zamegljenega uma. Ker če je to storil priseben človek, je storil kaznivo dejanje krive ovadbe,« je dejal o tej ovadbi in napovedal, da bo razmislil, ali bo zoper vlagatelje uporabil pravna sredstva.

Podoben pogled na zadevo imajo očitno tudi na evropskem javnem tožilstvu, ki je bilo ustanovljeno za namensko preiskovanje oškodovanja evropskih sredstev, stekajočih se v države članice, in je dodaten pospešek dobilo s sredstvi za okrevanje po epidemiji koronavirusne bolezni. Ker ni bil podan utemeljen sum, da je osumljeni storil naznanjena kazniva dejanja, so evropski tožilci ovadbo zavrgli.

Spisali in vložili so jo na uradu za preprečevanje pranja denarja pod vodstvom Damjana Žuglja. Koga je imel Muženič v mislih, ko je govoril o »zamegljenem umu«, ni jasno, saj ni jasno, kdo vse je pisal ovadbo. Jo je pa podpisal Žugelj sam.

Muženiču je očital sum storitve kaznivih dejanj goljufije na škodo EU, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela v službi v času, ko je bil zaposlen prav na uradu za preprečevanje pranja denarja. In sicer zaradi nekega razpisa, s katerim naj bi bil sebi in skupini ovadenih oseb pridobil 60 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi.

To pa je le ena od več ovadb, ki so bile v zadnjih letih vložene zoper Muženiča po nareku SDS. Med drugim so ga poskušali predstaviti kot akterja afere pranja denarja za iranske teroriste, imenovane NLB-gate, tudi v tem primeru pa je bila ovadba zavržena.

Zadnja Janševa vlada je takoj po prevzemu oblasti, maja 2020, Muženiča razrešila s položaja direktorja NPU. Niti ta poteza kasneje ni zdržala pravne presoje in je padla pred upravnim sodiščem, ki je pravnomočno presodilo, da je bil Muženič razrešen nezakonito. Kljub temu ga prejšnja vlada ni imenovala nazaj na položaj, s katerega je bil nezakonito razrešen, in je to storila šele sedanja vlada.

»Spim povsem mirno. Zaupam v pravno državo, v pravni sistem. Vem, da nisem delal nič nezakonitega,« ponavlja direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, ki tudi pravi, da si glede na izkušnje s politično stranko, ki ga je vzela na piko, ne dela utvar, da je bila to zadnja zoper njega vložena kazenska ovadba.