»Povsem blizu je scenarij, da se RTV izčrpa in da ji odvzamejo kredibilnost«

IZJAVA DNEVA

"Osebno ob tem občutim izjemno odgovornost. Zavedam se dolžnosti do javnosti in do plačnikov RTV-prispevka. Zdi pa se mi, da javni zavod kot institucija ta hip te svoje funkcije ne izvaja na odgovoren način. Profesionalni standardi so povoženi in ne prilagajamo se ustrezno razmeram v svetu. Prav bi bilo, da bi se tega lotili strokovno. Vendar vidimo, da se ključni strokovnjaki z RTV v resnici umikajo. To je zelo skrb vzbujajoče. Ne odhajajo zgolj dobri novinarji, ki v tem okolju ne vidijo več perspektive. Odhajajo tudi ljudje, ki se ukvarjajo z razvojem, tehnologijo … Povsem blizu je scenarij, da se RTV izčrpa in da ji odvzamejo kredibilnost, ki jo je gradila vrsto let. Vprašanje je, kaj bo ostalo na pogorišču. Če odvzamejo kredibilnost javni RTV, se bodo na koncu morda vsi strinjali, da RTV niti ne potrebujemo."

(Pomočnik direktorja Radia Slovenija za strateška vprašanja Matej Praprotnik o tem, da je osrednja skrb javne radiotelevizije, kako zagotoviti, da bodo ljudje dobro informirani; v intervjuju za Dnevnik)