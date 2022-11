Urška Klakočar Zupančič četici na desnici / »To ste vi, poglejte si svojo podobo!«

VIDEO DNEVA

Četica mož na desnici, ki jim je predsednica Državnega zbora na TV Slovenija nalila čistega vina

© RTVSLO

Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o vladi so zagovorniki in nasprotniki zakona soočili mnenja na TV Slovenija. Mnenja so soočili vsi, ki so se kot organizatorji vključili v kampanjo. Politične stranke so poleg Branka Grimsa (SDS) zastopali še Urška Klakočar Zupančič (Gibanje Svoboda), Dominika Švarc Pipan (SD), Luka Mesec (Levica), Marko Balažic (SLS), Boštjan M. Turk (Nova ljudska stranka Slovenije). V soočenju so sodelovali tudi Aleš Primc (Združenje Gibanje za otroke in družine), Andrej Umek (Zbor za republiko - inštitut za analize in dialog) in Vili Kovačič (Društvo Davkoplačevalci se ne damo).

Najodmevnejša je bila izjava predsednice Državnega zbora (DZ) Urške Klakočar Zupančič, ki je "fante na desnici" s svojim (na)govorom postavila na realna tla ter jim nalila čistega vina. Videoposnetek si lahko ogledate spodaj (celotna oddaja pa je dostopna na tem spletnem mestu), dejala pa je, da argumenti nasprotne strani pogosto temeljijo na ksenofobiji, homofobiji, mizoginiji ter epistemofobiji. Po njenih besedah gre za "propagando, ki ne sodi več v ta čas". V nedeljo na referendumu je nato pozvala h glasovanju za.

CDLdIfJDQ_E