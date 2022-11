Janšev minister Vizjak »po domače« delil javni denar

Časnik Dnevnik razkriva, kako je ekipa nekdanjega ministra Vizjaka v nasprotju z več zakoni dodeljevala državna sredstva iz podnebnega sklada – in jih v znatni meri kanalizirala k Vizjakovemu bivšemu-bodočemu delodajalcu, družbi HESS

Andrej Vizjak iz kvote SDS, nekdanji Janšev minister za okolje

Ekipa nekdanjega ministra za okolje Andreja Vizjaka (SDS) je pri razdeljevanju sredstev pokazala dobršno mero kreativnosti. Pri tem je pohodila nekaj zakonov in predpisov ter ignorirala javnost in opozorila vladnih služb. Na Dnevniku so neuradno pridobili notranjo revizijo, ki jo je po nastopu vlade Roberta Goloba naročil Vizjakov naslednik na okoljskem ministrstvu Uroš Brežan. Njeni izsledki so za Vizjaka in njegove sodelavce izredno obremenjujoči in med drugim prikazujejo, kako je ekipa bivšega ministra sredstva iz denarnega sklada kanalizirala k Vizjakovemu bivšemu-bodočemu delodajalcu, družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS).

Časnik Dnevnik poroča, da se je konec februarja (tik pred državnozborskimi volitvami) Vizjakova ekipa odločila spremeniti program porabe sredstev iz podnebnega sklada za letošnje in prihodnje leto. V tem spremenjenem programu se je znašlo tudi poslovilno darilo Janševe vlade Vizjakovemu bivšemu-bodočemu delodajalcu: kar 1,5 milijona evrov so namenili družbi HESS, ki naj bi s tem denarjem izvedla ukrep »promocija sinergijskih učinkov okoljske in energetske politike za povečevanje odpornosti družbe in spodbujanje prehoda k nizkoogljični družbi« (v nadaljevanju promocija). "To naj bi bil eden izmed ukrepov, s katerimi bi Slovenija postopoma prešla v podnebno nevtralno družbo – čemur je navsezadnje namenjen denar iz podnebnega sklada. A ukrepa, kot so ugotovili revizorji, se niso domislili na ministrstvu, pač pa kar tisti, ki so nato denar tudi dobili," so zapisali v Dnevniku.

1,5 milijona evrov sredstev iz podnebnega sklada naj bi dobila družba HESS, kjer je bil oziroma je spet zaposlen Andrej Vizjak.

"Iz razpoložljivih dokumentov izhaja, da je določitev namena ter opis ukrepa in meril za ukrep 'promocija' v izvedbi družbe HESS v okviru njenega Centra za obnovljive vire namesto ministrstva pripravil kar predstavnik upravičenca, ministrstvo pa je prejeto besedilo preneslo v gradivo za obravnavo v vladi," so v reviziji, s katero razpolagajo na Dnevniku, ugotovili revizorji.

Opozorila infrastrukturnega ministrstva, ki ga je vodil Jernej Vrtovec (NSi), so se izkazala za utemeljena, kajti tudi revizorji so nedvomno ugotovili, da je bil ukrep »promocija« v programu razdelitve denarja iz podnebnega sklada brez pravne podlage »oblikovan za vnaprej izbrano gospodarsko družbo, HESS«.

"Našli niso nobene dokumentacije, ki bi pričala o tem, zakaj je ministrstvo tej družbi namenilo 1,5 milijona evrov, kajti v državnih strateških dokumentih ni podlage za financiranje tega ukrepa, pa tudi kakršne koli druge pravne podlage ne, so zapisali. Zaman so iskali tudi »ustrezno in verodostojno investicijsko dokumentacijo«. Ministrstvo naj bi se namreč za sofinanciranje nekega ukrepa odločilo na podlagi investicijskega programa, a tega ni nikoli nihče pripravil, to pa je, kot so zapisali, »kršitev javnofinančnih predpisov, kar zakon o javnih financah obravnava kot prekršek«. Revizorji so opozorili, da obstaja verjetnost, da so tudi osebe na direktoratu za okolje in skrbnik pogodbe »dvomili o zakonitosti« ukrepa, toda dokazov, da bi na to opozorili vodstvo ministra, niso našli," razkrivajo v Dnevniku.

V medresorsko usklajevanje je ministrstvo predložilo drugačen dokument kot v javno obravnavo ter s tem kršilo predpise glede sodelovanja javnosti, so ugotovili revizorji. "Kot je razvidno iz elektronskega sporočila, poslanega 17. marca 2022, je bila izpuščena vrstica z novim ukrepom 'promocija', ki je bila po razpravi z ministrom ponovno vključena," so konkretizirali. Ne samo, da v javni obravnavi niso bili vključeni vsi novi ukrepi, tudi višina državnih sredstev zanje se je v procesu priprave dokumenta spreminjala.

Revizorji so ugotovili, da so se zneski spremenili pri polovici ukrepov, ki naj bi jih sofinancirali iz podnebnega sklada. S tem so na ministrstvu znova kršili zakon o vodah pa tudi poslovnik vlade. Iz elektronskih sporočil, ki so del revizije, izhaja, da je določene spremembe zahteval sam Vizjak.

Kot dodajajo v Dnevniku, so za piko na i Vizjakovi želeli financirati program HESS, s katerim bi ta družba hkrati pridobivala prihodke tudi na trgu. "To je znova kršitev zakona o javnih financah, saj gre po ugotovitvah revizorjev za dvojno financiranje. Idejni vodje so namreč predvideli financiranje iz proračuna podnebnega sklada, proračuna Republike Slovenije za poračunani vstopni DDV in prihodkov komercialne dejavnosti. To bi bila tudi nedovoljena državna pomoč. Državni sekretar je nazadnje podpisal pogodbo o financiranju z družbo HESS brez soglasja pravnikov na ministrstvu – pa tudi brez ustreznega pooblastila," so še zapisali v omenjenem časniku in dodali, da je dobra novica to, da je bil septembra letos ta ukrep umaknjen iz programa porabe sredstev iz podnebnega sklada, navsezadnje tudi zato, ker so na dvomljivost ukrepa že julija opozorili tudi v Dnevniku.

Do izjemno obremenjujočih zaključkov so revizorji prišli tudi ob analizi drugega ukrepa, ki se je znašel v programu porabe sredstev iz podnebnega sklada. Vodstvo ministrstva je po poročanju Dnevnika trem načrtovanim hidroelektrarnam na srednji Savi v podnebnem skladu namenilo 600.000 evrov, pri čemer revizorjem ni uspelo ugotoviti, "kaj, v kakšnem obsegu ter na katerih pravnih podlagah naj bi ministrstvo financiralo na srednji Savi". V Dnevniku dodajajo, da ministrstvo namreč tudi tu ni pripravilo investicijskega dokumenta.

Z okoljskega ministrstva so že junija na Dnevnikovo vprašanje, kdo konkretno je tik pred volitvami predlagal opisane ukrepe in spremembe porabe denarja iz podnebnega sklada, odgovorili: "Odločitev je sprejela vlada na predlog ministrstva za okolje in prostor. O podrobnostih lahko vprašate mag. Andreja Vizjaka." In so ga.

Z revizijo ni bil seznanjen, je dejal v telefonskem pogovoru z novinarji Dnevnika, zato tudi njenih izsledkov ni mogel konkretno komentirati. Zatrdil je, da se je dosledno izločal iz zadev, povezanih s HESS, in tako tudi pri omenjenem ukrepu »promocije« ni osebno sodeloval. "Ukrep in program je odobrila vlada," je poudaril in izpostavil, da HESS nazadnje sploh ni dobil denarja, torej je zadeva pravzaprav brezpredmetna. "Trdim, da bi bil ukrep 'promocije' dober, in tudi izbor HESS podpiram, saj je ta družba v naši državi naredila največ za obnovljive vire energije," je dejal za časnik Dnevnik in dodal, da je namen revizije diskreditacija, saj se sam kot preiskovanec ni imel priložnosti izjasniti, kar je "pristransko in nekorektno".