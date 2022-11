Ihan / »Človek zaradi bolezni ne sme biti bistveno finančno prizadet ali celo obubožati«

IZJAVA DNEVA

"Zato je tako pomembno, da v EU varujemo in ohranjamo kulturni in politični konsenz, da človek zaradi bolezni ne sme biti bistveno finančno prizadet ali celo obubožati. Ne glede na podrobno ureditev zdravstvenega sistema in financiranja, ki je posledica različnih zgodovinskih okoliščin, se vse evropske države zavedajo, da javno zdravstvo ni prosti trg in ne more biti prosti trg za nikogar. Še najmanj pa za farmacevtsko industrijo. Ta se je zaradi narave regulatornih postopkov skrčila na samo nekaj izjemno velikih multinacionalk s proračuni, primerljivimi s proračuni večjih držav. Zato so pogajalci za cene lahko samo velike države ali skupnosti držav, kot je EU."

"Seveda farmacija dela za dobičke, vodijo jo ekonomisti, kot vsa podjetja tega sveta. Naloga politike pa je, da najde ravnovesje med javnim in industrijskim interesom. Kot posamezniki pa se težko zgražamo nad farmacijo, če imamo doma brez slabe vesti gospodinjske aparate, televizorje in računalnike, ki jih industrija izdeluje z enakim interesom, kot farmacevti izdelujejo zdravila."

(Imunolog, pisatelj in publicist Alojz Ihan o tem, da farmacija dela za dobičke; via Delo)