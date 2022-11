»Vrste ljudi, ki na pregled čakajo predolgo, so se še podaljšale«

IZJAVA DNEVA

"V javnem zdravstvenem sistemu je čas trenutno najpomembnejša neznanka. Vrste ljudi, ki na pregled čakajo predolgo, so se po predpandemskem letu 2019 podaljšale. To ni presenetljivo: v bolnišnicah še vedno niso polovili vseh zaostankov iz obdobja, ko so odpadli številni pregledi in zdravljenja. Hkrati na vrata ambulant trkajo bolniki, ki bodo diagnozo prejeli z velikim zamikom. Prebivalci so svoje zdravnike od pomladi 2020 dalje videvali bistveno redkeje kot nekoč."

"Za zdaj ne kaže, da bodo bolniki do posveta na štiri oči še kdaj dostopali tako, kot so pred pandemijo. Kar pripelje tudi do enega od vzrokov za široko uporabo 'zelo hitrih' napotnic. V bolnišnicah vsakodnevno srečujejo ljudi, ki bi jih lahko po njihovi oceni oskrbeli že v zdravstvenem domu. Hkrati pa k težavam ambulant družinske medicine prispeva tudi pomanjkljiva informatizacija, ki odraža razdrobljeno delovanje javnega zdravstva."

(Novinarka Nina Knavs v Dnevnikovem komentarju o tem, da so spremembe, ki jih ne spremljajo jasne zaveze k dostopnejši oskrbi bolnikov, lahko vir novih razpok v javnem zdravstvu)