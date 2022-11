»Sovražni govor je uspel v projektu poneumljanja«

IZJAVA DNEVA

"Sovražni govor je uspel ne le zmanjšati, ampak tudi popolnoma uničiti odpor, ki ga pri ljudeh vzpostavljata razum in znanje. Z drugimi besedami, uspel je v projektu poneumljanja. Ne gre za spontan dosežek, gre za premišljeno strategijo, da bi dosegli bazo ljudi, ki ne postavljajo več vprašanj in jih nobena še tako prozorna laž ne more spodbuditi k uporu. Takšni ljudje so pripravljeni, ko so enkrat dosegli stanje neumnosti, na naslednjo stopnjo pridobivanja moči - nasilje. In to smo videli. Pa vendar ne bi bilo težko in še ni minilo toliko časa, da ne bi mogli izvesti temeljitih ukrepov za uničenje vira sovražnega govora. Res je, vse se relativizira in danes se že kar koli razglaša za sovražni govor, hkrati pa se trdi, da sovražni govor ne obstaja: oboje izvajajo ustvarjalci sovražnega govora! Protislovje ni več problem, na neumnost se resno računa. A sprijazniti se s tem je za aktivnega državljana nepredstavljivo, tako kot je nepredstavljivo žrtev sovražnega govora pustiti brez pomoči. In med žrtve sovražnega govora moramo šteti tudi tiste, ki so se mu predali brez boja ..."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da bi morali izvesti temeljite ukrepe za uničenje vira sovražnega govora; via Večerova priloga V soboto)