Prepričljivo ZA / Na referendumu potrditev vseh treh zakonov

Golobova vlada je ponovno dobila zaupnico državljank in državljanov, Janševa opozicija pa je vnovič ostala praznih rok

© STA / DVK

V nedeljo ob 19. uri so se zaprla volišča po Sloveniji. Po veliki večini preštetih glasov kaže, da so bili na referendumu potrjeni vsi trije vladni zakoni. Državna volilna komisija (DVK) na spletni povezavi volitve.dvk-rs.si sproti sporoča rezultate preštetih glasovnic; za zdaj je razvidno, da je približno 62 odstotkov volivk in volivcev glasovalo ZA novelo zakona o RTV Slovenija, približno toliko ZA zakon o dolgotrajni oskrbi ter nekoliko manj (56 odstotkov) ZA zakon o vladi.

"Kampanja je zelo dobro pokazala izbiro, ki jo imajo volivci. Slovenijo preteklosti, kakršno smo videli zadnji leti, in Slovenijo prihodnosti, Slovenijo upanja, Slovenijo optimizma, Slovenijo gradnje. Mislim, da bodo taki tudi izidi."



Luka Mesec,

minister za delo in koordinator Levice

Za novelo zakona o RTV Slovenija je po glasovalo približno 62 odstotka volivk in volivcev,

Spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi je podprlo okoli 61 odstotkov ljudi.

Pri spremembah zakona o vladi je izid nekoliko bolj izenačen; glas za uveljavitev zakona je namreč oddalo 56 odstotkov glasovalk in glasovalcev.

Rezultat referenduma je obenem ponovno jasno izražena volja ljudstva, ki na oblasti ne želi več Janševe SDS in njenih propagandnih prijemov, ki je v predvolilni kampanji ostro nasprotovala sprejetju vseh treh omenjenih vladnih zakonov. V enem od njih (noveli zakona o RTV Slovenija) je denimo jasno opredeljeno, da se mora politika umakniti iz javne radiotelevizije, ki je trenutno pod udarom in nadzorom omenjene stranke.

"Na referendumu smo dokazali, da ljudje verjamemo v solidarnost. Dokazali smo, da se zavedamo, da kar se trenutno dogaja na RTV Slovenija ni prav. Skupaj smo zavrnili grožnje in šikaniranje s strani nadrejenih nad zaposlenimi na javni RTV. Skupaj smo zaščitili drug drugega."



Maja Koražija,

koordinatorka terenske mreže Inštituta 8. marec

59C7yPxVP2k