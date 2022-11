Svoboda zapušča Twitter / »Pri tem nočemo več sodelovati in tudi ne bomo«

V največji vladni stranki Gibanje Svoboda so se odločili, da družbenega omrežja Twitter ne bodo več uporabljali

Najvidnejša predstavnika Gibanja Svoboda: predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik vlade ter stranke Robert Golob

© Gašper Lešnik

V največji vladni stranki Gibanje Svoboda so se odločili, da družbenega omrežja Twitter ne bodo več uporabljali. "Skoraj tri tedne je minilo, odkar je bil naš račun zaradi (tehnične) napake začasno zaklenjen in v tem času smo ugotovili, da Twitterja za učinkovito nagovarjanje ter obveščanje državljank in državljanov o aktivnostih stranke sploh ne potrebujemo. Prav nasprotno. Analize kažejo, da Twitter v Sloveniji aktivno uporablja zgolj ozek krog ljudi, hkrati pa se je sprevrgel v družbeno omrežje, ki so ga določene skupine – predvsem gre za člane in podpornike nekaterih političnih strank – zlorabile za poglabljanje polarizacije, širjenje lažnih novic, manipulacij, diskreditacij, žalitev in celo sovražnega govora," so zapisali v sporočilu za javnost.

Gibanje Svoboda

V Gibanju Svoboda so dodali, da glede na ravnanja in napovedi novega lastnika oziroma vodstva Twitterja lahko pričakujejo, da bodo nedostojni komunikaciji in sovražnemu govoru še dodatno odprli vrata. "V Gibanju Svoboda pri tem – pa čeprav gre zgolj za uporabo tega družbenega omrežja – nočemo več sodelovati in tudi ne bomo, vse dokler bo raven komunikacije na Twitterju takšna, kot je zdaj," so poudarili.

Izpostavili so, da so svojim volivkam in volivcem obljubili, da bodo na vseh ravneh družbe vzpostavili kulturni dialog ter spoštljivo in vključujočo komunikacijo. "To obljubo izpolnjujemo. O naših aktivnostih in dosežkih bomo državljanke in državljane še naprej podrobno obveščali na Facebook strani Gibanja Svoboda, na strankinem Instagram profilu, na spletni strani www.gibanjesvoboda.si ter s transparentnim delom naših ministrov, poslancev, evropskih poslancev, županov, mestnih in občinskih svetnikov ter drugih članov stranke," so sklenili v Gibanju Svoboda.