Nemško veleposlaništvo ostro nad Grimsa / »Slovenija 2022 ni Nemčija 1933«

V nemškem veleposlaništvu poslanca SDS opozarjajo, da je takšno enačenje ne zgolj neutemeljeno, temveč tudi nevarno

Branko Grims rad zavaja. Na fotografiji denimo v rokah drži natisnjeno sliko, ki naj bi prikazovala, kako Che Guevara strelja na dve dekleti. Fotografija je v resnici nastala na študentskem performansu gverilskega gledališča na univerzi v ameriški Atlanti leta 1989.

"Slovenija 2022 ni Nemčija 1933," so zapisali v sporočili za javnost nemškega veleposlaništva v Ljubljani. "Začudeni smo nad izjavo poslanca SDS Branka Grimsa, da so sedanje razmere v Sloveniji podobne tistim v Nemčiji leta 1933," so dodali in opomnili, da se kot nemško veleposlaništvo nekoliko spoznajo na nemško zgodovino in si dovoljujejo kratek komentar.

"Leto 1933 se je začelo s prevzemom oblasti Adolfa Hitlerja, ki je kot cilj zunanje politike takoj napovedal germanizacijo Vzhodne Evrope. Leta 1933 je Nemčija v Dachauu zgradila prvo koncentracijsko taborišče, v katerem je pozneje umrlo 41.500 zapornikov. Leta 1933 sprejeti Pooblastitveni zakon je odpravil delitev oblasti v nemškem rajhu, ukinil temeljne pravice, bojkotiral judovska podjetja in prepovedal sindikate. 20.000 knjig nezaželjenih avtorjev je bilo sežganih. Nemški rajh je izstopil iz Društva narodov in se umaknil iz mednarodne skupnosti. Hitlerjeva nacistična stranka NSDAP je postala edina dovoljena stranka v Tretjem nemškem rajhu," so zapisali in podučili nevednega poslanca SDS Branka Grimsa.

V nemškem veleposlaništvu so poudarili, da z veseljem ugotavljajo, da je Slovenija trdno zasidrana v EU, kjer lahko vsakdo svobodno izrazi svoje mnenje, na volitvah izbira med širokim spektrom strank, svobodno izbira vero, na referendumih glasuje brez pritiska in strahu ter na podlagi prosto dostopnih informacij, "nima nič skupnega z Nemčijo leta 1933".

"Takšno enačenje, ki ni le neutemeljeno, temveč tudi nevarno, omalovažuje dogodke, ki so sledili nacionalsocialističnemu prevzemu oblasti," so dodali v nemškem veleposlaništvu.