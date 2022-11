Supervolilno leto / »Volivci so jasno spregovorili«

IZJAVA DNEVA

"Ker so v SDS v letu dni sprovocirali še eno glasovanje, ki je referendumsko vprašanje skušalo zreducirati na podporo vladi, se lahko vprašamo tudi, ali nismo posredno spremljali tudi glasovanja o SDS. Politična stranka, ki skuša predstavljati alternativo, je letos na volitvah dobila veliko odgovorov in z interpretacijami ne bi smela imeti težav. V zrelih demokracijah so, ko na volitvah neka osebnost ali politična stranka serijsko izgublja, posledice jasne. Ko se to ponovi tudi na referendumih, ki jih stranke sprožijo same, bi se spodobilo, da nekdo prevzame odgovornost. A to je debata za SDS. Volivci so v supervolilnem letu spregovorili in pri tem so bili nedvoumno jasni."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o tem, da so volivci SDS oziroma opoziciji na desnem političnem polu pokazali rdeči karton po prepričljivem trojnem za)