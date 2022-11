Učinkovita krinka za egoizem

Če so milijarderji prejšnjega tisočletja svojo odgovornost do družbe izražali z gradnjo knjižnic, muzejev in drugih javnih dobrin, se zdi, da so trendi sodobne filantropije usmerjeni drugam. Čeprav naši tehnofevdalni gospodarji obljubljajo razdajanje bogastva, so njihovi projekti precej manj otipljivi.

S spektakularnim propadom kriptoborze FTX je precej obrvi dvignil t. i. "učinkoviti altruizem", katerega privrženec je njen zloglasni ustanovitelj Sam Bankman-Fried. Nova bizarna ideologija, ki se širi med veljaki Silicijeve doline, v svojem jedru zagovarja kopičenje osebnega bogastva, saj naj bi posameznik tako lahko najbolj učinkovito pomagal človeštvu. Po možnosti niti ne tukaj in zdaj, ampak tisoče let v prihodnosti.

Kot nekoč objektivizem Ayn Rand, ki živi v srcu neoliberalizma, so podobne ideje predvsem krinka, s katero si bogati posamezniki čistijo vest, medtem ko poglabljanje neenakosti in nezmožnost reakcije na podnebno krizo potiskajo družbo na rob propada.

