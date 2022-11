Zaveza / Boljša izkušnja dostavljalcev hrane?

Glovo uvaja sklop pobud, namenjenih izboljšanju izkušenj dostavljavcev, ki dostavljajo prek platforme

V zadnjem času, predvsem v iztekajočem se letu in dobi koronske krize, so bila podjetja, ki omogočajo dostavo hrane in drugih storitev, tarče kritik, da imajo dostavjalci hrane slabe delovne pogoje

Platforma Glovo, ki svojim strankam zagotavlja dostop do različnih vrst blaga in jedi, je v Sloveniji napovedala uvedbo programa Zaveza dostavljalcem. Gre za sklop pobud, namenjenih izboljšanju izkušenj dostavljavcev, ki dostavljajo prek omenjene platforme.

Da bi dostavljalcem, ki sodelujejo z aplikacijo, zagotovil dostop do večje varnosti in zaščite, Glovo v sporočilu za javnost obljublja, da zanje uvaja tečaje prometne varnosti, ki bodo potekali v večjih mestih, kjer Glovo že dostavlja. Tečaji bodo potekali tako z neposredno fizično udeležbo kot tudi po spletu. Po besedah predstavnikov družbe se bo do konca leta 2022 tečajev udeležilo več kot 100 dostavljavcev, ki so aktivni v Sloveniji.

Pri Glovu poudarjajo, da želijo tako skupaj s certificiranim ponudnikom Avto-moto zvezo Slovenije (AMZS) zlasti med dostavljalci, pa tudi med državljani v splošnem, "izboljšati ozaveščenost o varnosti na cesti in osebni varnosti". Na trgih tistih držav, kjer je Glovo že uvedel Zavezo dostavljalcev, je po njihovih podatkih "že 10 odstotkov vseh dostavljavcev opravilo tečaje prve pomoči in prometne varnosti, katerih namen je zmanjšati število prometnih nesreč".

Vsi dostavljavci, ki sodelujejo s podjetjem v Sloveniji, so po njihovih trditvah zavarovani za primer prometne nesreče. V svoji aplikacij pa so uvedli tudi gumb za klic v sili, ki dostavljalcem daje "orodje, dovolj preprosto za uporabo, da lahko v sili pokličejo pomoč in obvestijo ustrezne organe".

Glovo uvaja omenjeni program kot prvi v svoji panogi, njegov namen pa je, kot pravijo v podjetju, "ustvariti pozitivne učinke za vse dostavljavce, poleg tega pa želi z vzpostavitvijo okvira dobre prakse spodbuditi tudi druge akterje k sprejetju podobnih standardov". Podjetje se je zavezalo k uvedbi Zaveze dostavljavcem v vseh državah, kjer deluje, in sicer do konca leta 2023.

Glovo je Zavezo dostavljavcem pripravil v sodelovanju s fundacijo za pošteno delo Fairwork Foundation, temelji pa na podatkih fundacije WageIndicator ter zavarovalniških tehnologijah podjetij Qover in Chubb. Fundacija za pošteno delo Fairwork Foundation ima sedež na Oxfordskem inštitutu za internet in Znanstvenem centru za družbene vede WZB v Berlinu. Njena globalna mreža raziskovalcev preučuje in ocenjuje delovne pogoje digitalnih platform. Fundacija bo redno ocenjevala učinke zaobljube.

Več informacij o programu Zaveza dostavljavcem najdete na tem spletnem mestu.

