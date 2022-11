»SDS ni le katastrofalno slaba pozicija, ampak tudi enako katastrofalna opozicija«

IZJAVA DNEVA

"Tako se je torej pokazalo, da SDS ni le katastrofalno slaba pozicija, kadar ji to po ovinkih uspe postati, ampak je tudi enako katastrofalna opozicija. Nobenih argumentov ni zmožna, le zlorabe inštrumentov, kot je referendum, ustavno sodišče, le ideoloških in kulturnih bojev, spodkopavanja človekovih pravic, primitivnega nacionalizma, ščuvanja in grimsovskih flanc o tem, da ga sedanji trenutek spominja na Nemčijo leta 1933, pa ni niti jasno, ali navija za SA ali SS. SDS zares nagovarja le še radikalizirano srčiko svojega volilnega telesa, kar dokazuje prav nedeljsko glasovanje, ko so jo njeni zmerni volilci pustili na cedilu, Janša pa jih je označil za senilne 'starejše', ki niso razumeli, za kaj pri referendumu gre. Kot zgolj konfliktna, nevedna in zaletava pa stranka seveda ne opravlja funkcije, za katero jo plačujemo tudi tisti, ki je nikoli nismo in nikoli ne bomo volili: to pa je funkcija nadzora pozicije, vladajočih."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o porazu SDS na nedeljskem referendumskem trojčku)