SDS / »Logar je rešitev, a za Janšo kvečjemu predstavlja oporečnika«

IZJAVA DNEVA

"Slovenska desnica je trenutno razklana in takšna ne more ponuditi prepričljive alternative Golobovi vladni koaliciji. A dejstvo je, da je v krizi predvsem Janševa desničarsko-nacionalistična politika, ki nenehno spodbuja konflikte in neti sovraštvo v družbi. V nedeljo se je še enkrat pokazalo, da je takšna politika za večino slovenskih volivcev nesprejemljiva. Zmerna desnosredinska politika, ki jo znotraj SDS kot osamljeni jezdec predstavlja Anže Logar, pa je na predsedniških volitvah doživela potrditev."

"Desna politika, ki ni žaljiva, ki dopušča tudi kritičnost in ki namesto razdvajanja ponuja povezovanje, ima očitno v Sloveniji prihodnost. Logar je rešitev, a za Janšo in njegov najožji krog, ki je ujet v spiralo enoumja, kvečjemu predstavlja oporečnika, ki ga bo treba utišati ali izločiti iz stranke. Ne samo, da Janša v skoraj treh desetletjih, odkar je na vrhu SDS, ni toleriral tekmecev, znebil se je tudi kritičnih glasov, ki so ogrožali njegovo avtoriteto. Karavana bo šla dalje, a če sprememb ne bo, SDS čakajo le še novi porazi."

(Novinar Luka Mlakar v Večerovem komentarju o tem, da je slovenska desnica razklana)