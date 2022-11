Ljudmila Novak Janezu Janši / »Vstani in pojdi. Slovenija ti bo iskreno hvaležna.«

Evropska poslanka iz vrst NSi odgovarja predsedniku SDS

Ljudmila Novak in Janez Janša že nekaj časa gledata vsak v svojo smer

© Borut Krajnc

"Moje osnovno načelo političnega delovanja je vedno izhajalo iz skrbi do sočloveka, četudi je to v določenih trenutkih lahko škodilo mojemu ugledu in podobi. Tako v politični stranki kot tudi v polju javnosti," je svojo izjavo za javnost pričela evropska poslanka iz vrst NSi Ljudmila Novak in dodala, da funkcije pridejo in gredo, "a naša dejanja so tista, ki nas zaznamujejo".

Poudarila je, da ji je kot politiku vselej težko pojasnjevati "načela in vrednote". "Temelj, da mi ljudje verjamejo, pa se skriva v tem, da moram za svojimi izrečenimi besedami stati. Tudi za ceno funkcije in položaja. Beseda v politiki je namreč sveta," je zapisala in dodala, da je Novi Sloveniji – krščanskim demokratom (NSi) vedno škodilo, ko so bili prizanesljivi do škodoželjnih napak nekoga drugega. "Še posebej pa nas je uničevalo, ko smo tolerirali sovražnost in mračnost, laži in manipulacije, predvsem pa blatenje človekovega dostojanstva," je izpostavila.

Ljudmila Novak je zapisala, da vse, kar si je želela kot predsednica stranke in kar si še danes želi kot evropska poslanka te iste stranke, je NSi kot "samostojna, suverena in pokončna politična sila", ki ne bi bila preračunljiva v svojih dejanjih, temveč bi "sledila svojim vrednotam in srcu naroda, ki mu želi vladati".

"Nič ni hujšega v življenju kot to, da človek ne more razviti svojega potenciala zaradi ustrahovanja in groženj nekoga drugega. Zato sem že leta 2016 kot predsednica NSi jasno povedala, da si z nekom, ki ustrahuje, grozi in podpihuje sovraštvo, nikoli več ne želim vladati. Včerajšnjo soglasno odločitev izvršilnega odbora stranke NSi tako pozdravljam," je dodala in poudarila, da imajo v demokraciji ljudje vedno prav in po njenem so ljudje letos na demokratični način s svojim glasom na volitvah tudi jasno spregovorili.

"Človeštvo, z njim pa tudi slovenski narod in moja domovina, se bo v prihodnosti moralo spopasti z izjemnimi podnebnimi in geostrateškimi izzivi. To zaznavam tudi kot poslanka Evropskega parlamenta.cRazdeljeni in ujeti v preteklosti travm nam takšnih izzivov prihodnosti ne bo uspelo premagati. Posledično nam grozi izguba naše identitete in ugasnitev ognja slovenskega upanja po demokratični, svobodni in napredni samostojni državi," je sklenila evropska poslanka in dodala stavek, da ne bomo nastradali mi, teveč naši potomci.

Za konec pa je nekaj besed namenila tudi predsedniku SDS, ki se je na Twitterju obregnil tako ob njo, kot tudi ob predsednika NSi Mateja Tonina. "Zato, Janez, namig. Ob očitnem majanju tvojega stolčka vstani in pojdi. Slovenija ti bo iskreno hvaležna."