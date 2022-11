Minister za zdravje / »Nikomur nisem grozil«

Pogajanja z vlado so se končala brez dogovora, zato zdravniki ne izključujejo stavke. Minister za zdravje Danijel Bešić Loredan pa poudarja, da vladna stran ne želi z nikomer ničesar zaostrovati.

Minister za zdravje in voditeljica Tanja Starič v oddaji Odmevi na TV Slovenija

Pogajanja vlade s sindikatom Fides so se končala brez dogovora, zato zdravniki ne izključujejo niti stavke. Pogovore naj bi zapletla tudi domnevna grožnja ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana vodji pogajalske skupine Fidesa Gregorju Zemljiču. O tem in o razpadajočem zdravstvenem sistemu se je z ministrom v oddaji Odmevi na TV Slovenija pogovarjala Tanja Starič.

Na vprašanje o tem, kako daleč so s pogajanji, je ministerr dejal, da so s podpisniki kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike pogajanja končana. "Vlada je dala na mizo tisto, kar lahko, in to ostaja na mizi. Ne želimo z nikomer ničesar zaostrovati. Zakaj smo to naredili? Zato ker bomo v kratkem, v najhitrejšem možnem času, na vladi sprejeli izhodišča za nov plačni steber in želimo ves fokus usmeriti v ta nov plačni steber. Torej, začenjamo nov krog pogajanj o novem sistemu plač v zdravstvu, pa tudi sicer v javnem sektorju," je na TV Slovenija dejal Bešič Loredan.

Nov plačni steber je problematičen za druge sindikate, zaradi tega, ker bodo zdravniki nekoliko izvzeti, je v oddaji izpostavila voditeljica. "Mi smo danes dali na mizo dvig plač štiri razrede plus en, ki je že dogovorjen, za skupino vseh mladih zdravnikov in eno skupino specialistov, ki še niso v 57. razredu. To je 20-odstotni dvig plač. Prav tako sta na mizi že dogovorjeni dvig s 1. aprilom in odprava plačnega stropa. Temu smo dodali še en plačni razred za zdravnike v skupini 57, to je torej 8-odstotni dvig plač, in še dogovorjene štiri odstotke in pol usklajevanja zaradi inflacije," je odgovoril minister.

Pogovore med vlado in sindikatom zdravnikov naj bi zapletla tudi domnevna grožnja ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana vodji pogajalske skupine Fidesa Gregorju Zemljiču. Predsednik vlade Robert Golob je dejal, da sta se z ministrom o tem že pogovorila in da Bečič Loredana včasih zanesejo čustva ter da je zato mestoma lahko napačno razumljen.

O tem, ali lahko lahko pričakujemo vsesplošno zdravniško stavko, je Bešič Loredan dejal, da na vladni strani razlogov za stavko ne vidijo. "Če nekomu nekaj daješ in če nekomu daješ roko, da solidarno prideš skozi leto 2023 in zgradiš sistem plač za zdravstvo kot steber 1. januarja 2024, ne vidimo nobenega razloga, da se v teh težkih časih nekdo odloči za stavko. Če se bodo za stavko odločili, bo vlada ustrezno odreagirala," je v Odmevih dejal minister.

Danijel Bešić Loredan,

minister za zdravje

O domnevnih grožnjah pogajalcu iz Fidesa je Bešič Loredan dejal: "Nisem nikomur grozil. Midva z gospodom Zemljičem sva imela res en dolg jutranji pogovor, pa o tem nisem govoril v javnosti. Obdelala sva mnogo tem, tudi neprijetnih. Potem ko da človek res vse od sebe, poskušaš dati to, kar lahko, in ko gre druga stran mimo tega oziroma se ti na neki način izneveri ... Kot kolega kolego sem ga poklical in čustva so me zanesla, ker sem mislil, da če nekoga pokličeš z osebnega telefona, sem ga poklical kot zdravnik."

"Predsednik vlade mi je razložil, da sem v tej funkciji minister, sem še podpredsednik vlade in da kogar koli kličem, lahko vem, da ali me bodo snemali ali bo lahko predvajano javno. Ta zgodba je zame nova, jo sprejemam, za svojo čustveno reakcijo se opravičujem, ampak po svojem mnenju nisem popolnoma nobenemu ne grozil, ne nič kaj takega počel," je pojasnil minister.

O tem, da naj bi v imenu premierja napovedal totalno vojno Fidesu, pa je minister v Odmevih dejal sledeče: "Vprašanje, kaj gledamo. Prvič, govorim v svojem imenu, ne govorim v imenu predsednika vlade, drugič, če bomo prišli do tega, da moramo braniti interese bolnikov, je moja dolžnost, da pokažem, zakaj se je vlada tako odločila. In vsi zdravniki so javni uslužbenci, vsi zaposleni v zdravstvu so javni uslužbenci. Podatke seveda imamo, jih pa ne želimo uporabiti in jih tudi ne bomo. Želimo res strpno pripeljati dialog do konca, to tudi kažemo ves čas našega delovanja in tako bo naprej. Ni nobenega razloga, da kar koli zaostrujemo. Ker če nekomu damo na mizo 20-odstotni dvig osnovne plače in poskrbimo za mlade zdravnike, 60 odstotkov zdravnikov, in ponudimo nekomu roko, glejte, 1. januar 2024 bo nov sistem, a nekdo pri tem ne želi sodelovati, je to seveda stvar druge strani, zakaj se tako odloči."

Na vprašanje o pomanjkanju osebnih zdravnikov v Ljubljani ter prepolnih urgencah, pa je za TV Slovenija odgovoril: "V tem trenutku iščemo rešitve, jutri ni mogoče nič narediti, razen komunikacije. Intenzivno se pogovarjamo, kako urediti urgentne centre, kako najti rešitev in te zadeve bomo predstavili še pred koncem leta in januarja računam, da bomo te zadeve tudi implementirali, da bo vsem lažje."

