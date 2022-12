»Politiki so kot konzerve. Po desetih letih se pokvarijo.«

IZJAVA DNEVA

"O tem priča tudi poročilo Sveta Evrope o lokalnih volitvah, ki prav v neskončnosti županskih mandatov vidi resnejši problem slovenske lokalne samouprave. To, da imamo župane, ki kraljujejo že desetletja, da imamo občine (tudi mestne), v katerih se niti ne pojavijo protikandidati, ni znak dobrega delovanja občinske uprave, ampak resen problem. Tega se je treba zavedati. Ista oseba na istem položaju za nedoločen čas ustvarja sistem moči, ki ni koristen ne za mesto, ne za občane, še najmanj pa za demokratični razvoj družbe. Naj bo jasno: (skoraj) vsak župan je potreben in koristen, toda nobeden ne bi smel biti nenadomestljiv. Politiki so kot konzerve. Po desetih letih se pokvarijo. Na pokrovu morejo imeti vpisan rok trajanja."

(Zgodovinar in kolumnist Stefano Lusa v Dnevnikovi kolumni o neskončnosti županskih mandatov)