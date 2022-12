»Minister bi se moral zavedati, da je boj z zdravniki vnaprej izgubljen«

IZJAVA DNEVA

"Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je zagrozil svojim kolegom zdravnikom. Če tega ne bo hitro saniral, ga ne čaka nič dobrega. Poznamo najmanj enega njegovega predhodnika, ki je želel zdravnikom postaviti določene pogoje, a se je močno osmodil. Danes ve, da je boj z zdravniki vnaprej izgubljen, zato se jim vojne niti ne napove. In tega bi se moral še kako zavedati Bešič Loredan, ki prihaja iz zdravniških vrst. Preden je tisto sredo zvečer klical vodjo pogajalske skupine sindikata zdravnikov in zobozdravnikov, bi moral vedeti, da se taka gverilska akcija z grožnjami in postavljanjem ultimatov ne more dobro končati. Sploh pa ne v časih, ko imajo zdravniki zaradi večletnega zanemarjanja zdravstva vse adute v rokah, da si lahko izborijo skoraj vse."

(Novinarka Brigite Frlič Žgajnar o tem, da naj bi minister za zdravje "zagrozil" zdravnikom; via Delo)