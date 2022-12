Koncertni monopolisti

Podjetje Ticketmaster ima praktično monopol nad prodajo koncertnih vstopnic, zato ob dejanskih cenah zaračunava vse višje pristojbine. To ni novost; legendarna grunge zasedba Pearl Jam se je proti taistemu goljatu borila že sredi devetdesetih.

S povratkom koncertov po prisilnem pandemičem premoru so s produkcijskimi stroški narasle tudi cene vstopnic. Neodvisno pa je Ticketmaster v očitnem izrazu pohlepa vpeljal “dinamično določanje cen”, ki naj bi odvračalo preprodajalce – v resnici pa bolj navije cene in dobiček podjetja. Oboževalci so ogorčeni, izvajalci opravičujoči – vstopnice za koncert Blink-182 pa vseeno stanejo 250 dolarjev.

Sedaj je na Ticketmaster tapeti še Taylor Swift. Predprodaja vstopnic za njeno prvo turnejo po petih letih se je končala kot fiasko, ko se je kljub obljubam spletna stran pod povpraševanjem sesedla, vstopnice pa romale v roke preprodajalcev. Če nič drugega, je dogodek pritegnil pozornost ameriških zakonodajalcev – vprašanje pa je, kaj sploh lahko ukrenejo.

