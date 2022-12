Kako ostati radikalen v normalni družbi?

Z referendumom o zakonu o javni radioteleviziji se končuje leto porazov Janeza Janše, hkrati pa se odpira vprašanje, kako naj civilna družba ravna odslej

Zaposleni na RTV Slovenija so na večer referenduma Kalinovega Dečka s piščalko lahko ozaljšali z lento, na kateri je pisalo: ZA javni RTV. Hvala!

© Željko Stevanić

Progresivna civilna družba je danes verjetno močnejša, kot je bila kdaj prej v samostojni Sloveniji. Primerljivo močna je celo s političnimi strankami, kar dokazuje tudi zadnji referendum o zakonu o javni radioteleviziji, da o neverjetnem uspehu na lanskem referendumu o vodah ne govorimo. Za to se ima nekako zahvaliti prav prejšnji vladi z Janezom Janšo na čelu. Bo zdaj, ko je Janši z referendumom zadala še zadnji udarec v tako imenovanem super volilnem letu, ko sta Janša in SDS praktično razorožena, usmerila pogled v trenutno oblast? Vprašanje, s katerim je torej soočena, je preprosto: kako naj ostane radikalna tudi zdaj, ko je na oblasti liberalna vlada, družbene in politične razmere pa so bistveno manj turbulentne?