Varna hiša tudi za ženske

Ministrica za pravosodje napovedala spremembe v kazenskem postopku po zgledu varovanja otrok

Shod v podporo žrtvam (spolnega) nasilja, september 2022

© Gašper Lešnik

Prejšnji teden je ob svetovnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami potekala Nacionalna konferenca o preprečevanju in odzivanju na nasilje nad ženskami, na kateri so sodelovali najvišji predstavnice in predstavniki oblasti. Med njimi ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, ki je napovedala uzakonitev novosti, s katero bi pomembno prispevali k zaščiti žensk, žrtev nasilja.