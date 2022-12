Na svidenje, Twitter!

Kako varno izbrisati profil

V času, ko je mikroblogersko družabno omrežje Twitter prevzel najbogatejši Zemljan Elon Musk, ki je med tviteraše ponovno povabil zaradi sovražnega govora in lažnih novic cenzuriranega Donalda Trumpa, zdaj pa je še dopustil širjenje teorij zarot v povezavi s covidom-19, se je že več kot milijon uporabnikov odločilo zapustiti platformo. A številni od njih so storili napako, ki jih lahko drago stane, zato vam – če ste se odločili, da boste nehali tvitati – ponujamo nekaj koristnih nasvetov.

Če ste uporabnik Twitterja in zgolj dezaktivirate profil, bo trajalo 30 dni, preden bo račun za vedno izbrisan. Po tem času bo vaše (zdaj že nekdanje) uporabniško ime ponovno prosto dostopno na trgu, to pomeni, da se ga lahko polasti kdorkoli. Torej se lahko zgodi, da bo že po slabem mesecu kdo tretji tvital v »vašem imenu«, to pa utegne biti precej neprijetno, še posebej, če ta oseba nima dobrih namenov.

Če ste uporabnik Twitterja in zgolj dezaktivirate profil, bo trajalo 30 dni, preden bo račun za vedno izbrisan.

Na Twitterju pravijo, da je 30-dnevni odlog namenjen tistim, ki se v tem času morda premislijo in želijo profil ponovno aktivirati, za tiste, ki ste trdno odločeni, da boste za vselej zapustili zdaj Muskov peskovnik, pa sledi nekaj koristnih namigov. Najprej zaklenite profil, nato izbrišite vse tvite, retvite in všečke. Tega je seveda, če ste (bili) dejaven tviteraš – kot je Janez Janša –, na kupe, zato si lahko pri tem pomagate s spletnim orodjem, ki bo to storilo namesto vas. Številna so brezplačna in do njih lahko prosto dostopate prek spletnih iskalnikov, najpriročnejše pa najdete na spletnem mestu tweetdeleter.com.

Zadnji korak storite tako, da odprete nastavitve zasebnosti (settings & privacy) in izberete podsekciji privacy & safety ter audience & tagging, kjer izberete ukaz ’protect your tweets’ (zaščiti svoje tvite). Če imate na profilu še kakšne druge osebne podatke, uredite še zavihek edit profile, v katerem izbrišete vse podatke in zamenjate profilno fotografijo.

Na koncu še zamenjajte geslo v kaj, kar je nemogoče ugotoviti, in vaše delo je opravljeno, vaša spletna identiteta zaščitena, vaši dnevi tvitanja pa končani. Na svidenje, Elon!