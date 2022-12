Marko Filli / »Vido Petrovčič sem opozoril na netočnosti in neresnice«

IZJAVA DNEVA

"Urednici in voditeljici niza oddaj o RTV sem se tudi sam ponudil kot gost, dolgoletni generalni in tehnični direktor, edini generalni direktor z dvema mandatoma, z obilico izkušenj, tudi v EBU, in tudi z uspešnimi projekti, ki so zaznamovali in spremenili RTV, mislim, da na bolje ... Opozoril sem jo tudi na netočnosti in neresnice, ki so bile izrečene v oddajah in bi jih lahko popravil ali pojasnil. A, kot kaže, nisem zaželen sogovornik. Kdo ve, zakaj?"

(Nekdanji generalni direktor RTV Slovenija Marko Filli o oddaj z naslovom RTV Slovenija danes in jutri na TV Slovenija, ki jo je vodila Vida Petrovčič; via Večer)

Marko Filli

© Uroš Abram

