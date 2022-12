Dva luzerja, ki sta hotela izpasti junaka

IZJAVA DNEVA

"Nacionalka se ni nič spraševala, ker ji je bilo vse jasno. Referendum so dobili. Se zahvaljevali tistim, ki so glasovali proti, in 24 ur po fiasku v studiu gostili Mateja Tonina in Marka Balažica. Dva poraženca. NSi in SLS so pobrali s smetišča zgodovine. Dva luzerja, ki sta hotela izpasti junaka. Tonin je celo kazal s prstom proti Janezu Janši in mu za naprej odrekal lojalnost."

"Seveda mu šef ni ostal dolžan in je takoj pohitel z epohalno ugotovitvijo, da ne bo Toninova stranka nikoli dobila dvomestne podpore in da imajo namesto načel vinjeto. Halo? Je Tonin to razumel? Ali pa je za njega vinjeta le menica za to, kar počne zadnja tri leta. Išče koristi, se hvalisa naokoli in oportunistično dvori gospodarjem. Enkrat Janezu, drugič Robertu."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevniku o dogajanju na RTV Slovenija po (še enem) izgubljenem referendumu na desnici)