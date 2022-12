»Tonin in NSi se distancirata zgolj od političnega lika Janše«

IZJAVA DNEVA

"Napoved prvaka Nove Slovenije (NSi) Mateja Tonina, da njegova stranka ne bo več sodelovala v vladah, ki jih bo vodil Janez Janša, je treba vzeti z največjo možno rezervo. Prvič zato, ker je ta ista NSi pod neko drugo predsednico nedavno zatrjevala enako, pa potem ravnala povsem nasprotno; drugič, ker so enako 'distanco' do Janše nedavno zavzemali tudi zdaj na srečo že pozabljeni voditelji drugih strank in ravnali potem povsem drugače; in tretjič, ker se Tonin in NSi s to odločitvijo v ničemer ne distancirata od Janševe dosedanje politike – recimo ji janšizem – ampak zgolj od političnega lika Janše, ki po njihovi sodbi preveč polarizira Slovenijo in s tem zmerni desnici onemogoča preboj ali obstanek na oblasti."

(Novinar Darijan Košir o tem, da je edina smiselna poteza, s katero bi Tonin utemeljil in upravičil nov odnos NSi do Janše, njegov odstop s položaja predsednika stranke; via Dnevnikov Objektiv)