»Ljudje so dojeli, kako zelo nenačelna sta Janša in njegova SDS«

IZJAVA DNEVA

"Poreferendumska Slovenija je v hladnem novembru videti kot po poletno toplem anticiklonu. Sladko je bilo razglasiti zmago, toda večina 'političnih zmagovalcev' niti javnosti niti sebi ni odgovorila na vprašanje, kdo je v resnici zmagal. Zaradi tretje serije porazov v nizu volitev in referendumov pa je letalonosilko SDS v jatah začela zapuščati NSi."

"Janez Janša, ki je medtem v slutnji ultimativnega življenjskega poraza ugriznil v železno palico, je bratsko partnerico v desni ideologiji označil za nenačelno stranko z letnimi vinjetami na vetrobranskem steklu, za jadrnico, ki se obrača po vetru denarja in političnega oportunizma. Enkrat vsaj je imel prav, a večina slovenske referendumske javnosti upa, da mu to trpko spoznanje ne bo nikoli več pomagalo pri prepričevanju ljudi o svoji načelnosti. Referendume je namreč izgubil natanko zato, ker so ljudje dojeli, kako zelo nenačelna sta tako on kot njegova SDS."

(Novinar in kolumnist Janez Markeš o tem, zakaj je Janša izgubil referendume; via Delo)