»Nasilni moški imajo v osnovi nekaj skupnega – zelo močne tradicionalne vrednote«

IZJAVA DNEVA

"Ko sem preučevala osebne značilnosti povzročiteljev nasilja, se je zelo jasno pokazalo, da so sicer v ozadju tudi individualni dejavniki, ki lahko vplivajo na potenciranje občutkov frustracije, kot so izguba službe, delno alkoholizem, nezadovoljna pozicija s seboj, a ti dejavniki se ne izkažejo za neposredne vzroke za femicid. Ključno je, da imajo ti moški v osnovi nekaj skupnega – zelo močne tradicionalne vrednote. To je temeljna podlaga za nasilje v zasebni sferi. Ti moški sebe razumejo kot glavo družine in dominantne, do partnerke imajo nadvse podcenjujoč odnos, jemljejo jo kot manjvredno, sebe pa kot nekoga, ki je center odnosa in se mu mora vse prilagoditi."

"To se kaže tudi v tem, kako opravičujejo svoja dejanja. Sami sebe ne razumejo kot nasilne. Da dosežejo svoj interes v odnosu, po njihovem mnenju lahko posežejo po vseh sredstvih. Motivi za te umore še zdaleč niso povezani s klasičnim ljubosumjem v smislu, da so padli v stisko, ker jih ljubljena oseba zapušča. Umori so vedno povezani z zelo močno posestniško držo in predhodnim nasiljem. Ti moški sebe razumejo, kot da so popolni lastniki ženske."

(Sociologinja dr. Jasna Podreka o tem, da se v primeru femicidov še zmeraj pojavljajo skrajnosti, ko se v družbi ugiba, da je povzročitelj zagotovo imel neki razlog, da je umoril partnerko; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)