»Politika SDS s primerljivimi konservativnimi strankami v Evropi nima nič skupnega«

IZJAVA DNEVA

"SDS je uspelo radikalizirati volilno telo, ki sicer voli za desne in desnosredinske stranke, hkrati pa se ji je uspelo uveljaviti kot edini varuh tega pola. Temu se je, tudi na svojo škodo, priklonila RKC. NSi torej čaka zelo težka naloga, kako volivce, ki so iz zmernega tabora presedlali v radikalnega, prepričati, da politika SDS s primerljivimi konservativnimi strankami v Evropi nima nič skupnega. NSi je torej stopila na pot, ki ne bo lahka in ki bo trajala več let, da bo dala prve (pozitivne) učinke. Sploh ob dejstvu, da bo v prihodnjih dneh, tednih in mesecih tarča grobosti in podlosti, kakršnim je že dolgo časa priča predvsem civilna družba, da o zlivanju golid gnojnice na medije, ki si jih SDS ni uspelo podrediti, sploh ne govorimo."

(Novinar Rok Kajzer o tem, da so se sanje NSi, da ji sobivanje z destruktivno in vse bolj v desno skrajnost drsečo SDS koristi, naposled razblinile; via Večerova priloga V soboto)