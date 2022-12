»Spet se je izkazalo, da imajo aktualni župani na volitvah konkurenčno prednost«

IZJAVA DNEVA

"Spet se je torej izkazalo, da imajo aktualni župani na volitvah konkurenčno prednost. Njihova predvolilna kampanja lahko traja štiri leta, izdatno je podkrepljena z občinskimi sredstvi in kadri, medijsko je dobro pokrita, če pa slučajno ni, imajo vedno na voljo občinska glasila. Obstoječi župani imajo pred protikandidati pač tolikšno prednost, da se morajo samo svoji nesposobnosti zahvaliti, če jim na volitvah ne uspe osvojiti novega mandata."

"Že župani, ki jim ni uspelo zmagati v prvem krogu, bi se morali zato krepko zamisliti, kje so ga lomili, za tiste, ki so izgubili v drugem krogu, pa je verjetno že zdavnaj napočil čas, da si poiščejo drugo službo in se v politiko ne vračajo. Presenečenje tokratnih volitev je gotovo gladek poraz celjskega župana Bojana Šrota, enega tistih večnih županov, za katerega se je zdelo, da se bo poslovil šele, ko se bo za to sam odločil. A v drugem krogu je odletelo še nekaj dolgoletnih županov (Bled, Ilirska Bistrica, Trebnje, Laško), kar kaže na to, da zna biti drugi krog zanje usoden. Ti porazi vlivajo kanček upanja v to, da je s spodobnim kandidatom in vsebinsko predvolilno kampanjo vendarle mogoče zmagati tudi proti vplivnemu omrežju, ki ga lahko v nekaj mandatih vzpostavijo župani."

(Novinar Peter Pahor v Dnevnikovem komentarju o tem, da bi bila na mestu razprava o omejitvi županskih mandatov, na kar so nedavno opozorili tudi opazovalci Sveta Evrope)