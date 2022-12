Mladi, pojdite volit! Aja, ampak ne tako.

Freepik

Volitve so obvezen pogoj za uspeh predstavniške demokracije, saj so edini način, na katerega lahko izbiramo svoje predstavnike. Oddaja glasu je naš najenostavnejši način prispevka družbi, zato nas lahko žalosti slaba volilna udeležba v številnih državah po svetu. Ta je predvsem posledica apolitičnosti mladih, ki redkeje hodijo na volišča kot starejši ljudje.

Nevladne organizacije in politiki želijo na razne načine spodbuditi participacijo mladih, a so potem kaj hitro nezadovoljni z njihovimi glasovi. Mladi so namreč nagnjeni bolj na levo in kot taki predstavljajo rakrano boomerskim desničarjem. Tako so na novembrskih volitvah v ZDA republikanci ciljali tudi na glasove generacije Z, a se je zgodilo ravno nasprotno, saj je prav ta preprečila uspeh rdečega vala.

Tudi pri nas si mladi želijo progresivno politiko. Da se ključ do njenega uspeha skriva ravno v volilni udeležbi, iz tedna v teden dokazuje tudi naše "supervolilno" leto.

