Se s policijo igra nekdo iz ozadja, ki za to ni pristojen?

IZJAVA DNEVA

"Predolgo je premier Robert Golob potreboval za pojasnilo kadrovskega mešetarjenja v policiji. Ravno dovolj dolgo je zavlačeval z razčiščevanjem domnevnega vpletanja politike, da je ustvaril vtis, da se s Policijo igra nekdo iz ozadja, ki za to ni pristojen, in za takšno mešetarjenje sam ne bo čutil posledic."

"Če drži, da vodstvo Policije za Golobov okus ni dovolj odločno čistilo kadrov nekdanje vladajoče politike, bi premier to lahko javno povedal, zamenjal ministrico in postavil nekoga, ki bo oblikoval vodstvo z odločnejšim pristopom do kadrovske dediščine prejšnje vlade. Če pa se je Robert Golob, ki se je še pred nekaj meseci strinjal s Tatjano Bobnar, zdaj nenadoma nehal z njo strinjati do te mere, da jo želi razrešiti, je to obrat, ki čudi večino in mu ploskajo redki."

(Novinar Novica Mihajlović o tem, da so razhajanja med predsednikom vlade in notranjo ministrico vse težje premostljiva; via Delo)