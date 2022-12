Prikrita nestrpnost je še vedno nestrpnost

Danes je nov dan

Ye, prej znan kot Kanye West, je v nedavni oddaji z Alexom Jonesom zaostril svojo antisemitsko retoriko in celo hvalil naciste. Gre za zavržne izjave, ki širijo sovraštvo do Judov, z njimi pa je Ye kot prikrite podpornike takšne ideologije razgalil tudi številne (skrajno) desne vplivneže in politike, s katerimi se je družil zadnje čase.

Ti so mu ploskali, ko je nosil majico z napisom "Bela življenja štejejo", za smrt Georgea Floyda krivil fentanil namesto policijskega nasilja ter širil teorije zarot – hkrati pa točno vedeli, kako sovražno je v resnici njegovo razmišljanje, in ga morda celo pomagali radikalizirati. Čeprav se z njim v številnih pogledih strinjajo, so mu morali javno podporo ob neposredni omembi Hitlerja odreči, saj vedo, da je treba rasizem in antisemitizem širiti s kodiranimi sporočili.

Zavedati se moramo, da so ravno tako kot odkriti sejalci sovraštva in nestrpnosti nevarni tudi tisti, ki jih pri tem podpirajo, a znajo v javnosti svoje besede nekoliko lepše zapakirati.

