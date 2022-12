Odstop / Ministrica Tatjana Bobnar bo podala odstopno izjavo

Gre za prvo ministrsko menjavo vlade Roberta Goloba

Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve v odhajanju

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je v pismu predsedniku vlade Robertu Golobu zapisala, da bo po vrnitvi iz Bruslja podala odstopno izjavo, so za STA potrdili na ministrstvu za notranje zadeve. Bobnar bi tako utegnila biti prva iz obstoječe ministrske ekipe, ki se bo poslovila od položaja v vladi.

Bobnarjeva se v Bruslju mudi na zasedanju ministrov za notranje zadeve, na katerem bodo med drugim odločali o vstopu Hrvaške, Romunije in Bolgarije v schengen. Glede na program naj bi se v Slovenijo vrnila v petek zvečer.

Da obstaja možnost menjave na čelu ministrstva za notranje zadeve, je postalo jasno po tistem, ko Bobnar ni uspela s predlogom za imenovanje Boštjana Lindava za generalnega direktorja policije s polnim mandatom. Ob tem je namignila na politične pritiske na policijo. Bobnar je namreč v izjavi za medije pretekli petek poudarila, da se mora politika končati pred vrati generalnega direktorja policije. Napovedala je, da bo na tem stališču vztrajala, četudi jo bo to stalo ministrskega mesta.

Premier Golob se je nato v ponedeljek sestal tudi z ministrico Bobnar, po sestanku pa sporočil, da se z ministrico "razhajata glede očitkov o politizaciji dela policije". O domnevnih pritiskih na policijo je zahteval pojasnila od nje in od v. d. generalnega direktorja policije Lindava in jih danes prejel.

Poročilo Lindava, ki je označeno s stopnjo tajnosti, naj bi bilo zelo podrobno, vsebovalo pa naj bi tudi konkretna imena, kdo je v času mandata sedanje vlade izvajal pritiske na delo policije. Poročilo ministrice Bobnar naj bi bilo na drugi strani bolj splošno, poroča Večer.

Pred volitvami so sicer v Gibanju Svoboda za STA na vprašanje, ali bi zamenjali ljudi na ključnih mestih v varnostnih strukturah, odgovorili, da si zaposleni v varnostno-obrambnih ter zaščitno-reševalnih organih in službah zaslužijo strokovno in ne politično vodstvo. Napovedali so, da bodo zlorabe in škodljive vplive politike na institucije preprečevali z nadaljnjo profesionalizacijo in krepitvijo ustreznega civilnodružbenega nadzora.

Gre za prvo ministrsko menjavo obstoječe vlade Roberta Goloba, ki je mandat nastopila 1. junija letos. Do več sprememb ekipe pa bo prišlo še po uveljavitvi novega zakona o vladi.

