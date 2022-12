Balkan kot območje, ki se ga ne sme več zapostavljati

"Balkan se je z dolgoletnih opisov kot območja migrantskih žepov spet vrnil na radar Evropske unije kot območje, ki se ga ne sme več zapostavljati. Še pred meseci so Berlinski proces, Odprti Balkan in nazadnje tudi novoustanovljena Evropska politična skupnost delovali kot obvodi polnopravnemu članstvu zahodnobalkanskih držav v Evropski uniji. Toda gospodarsko-politične iniciative različnih botrov (Nemčije, ZDA in Francije) v na novo odkritem evropskem interesu za Zahodni Balkan sedaj ponujajo podobo nečesa, kar dopolnjuje širitveni proces, katerega glavno domačo nalogo morajo s svojimi reformnimi prizadevanji še vedno opraviti v regiji. Z vse tesnejšo navezavo držav na Evropsko unijo na področjih, ki so državljanom Balkana pomembna že sedaj, sedemindvajseterica daje največ, kar v tej fazi pristopnega procesa poleg razvojne predpristopne pomoči in ob vedno znova močnih zagotovilih za širitev lahko ponudi. Možnost izobraževanja na evropskih univerzah, prosto prehajanje regionalnih meja z osebnimi izkaznicami, medsebojno priznavanje diplom, pa tudi znižanje stroškov gostovanja v telekomunikacijskih omrežjih so pridobitve za regijo, ki jih zmorejo opaziti tudi državljani."

(Novinar Aleš Gaube v Dnevnikovem komentarju o zahodnobalkanskem vrhu v Tirani, ki je prvič potekal v kateri izmed držav kandidatk)