Zasuk v kulturi

Samira Kentrić / Zasuk

Pri nas vlada prepričanje, da ustvarjalci živijo na veliki nogi, saj jih financira država. A nedavna raziskava in vidni primeri izkoriščanja razkrivajo drugačno sliko. V sektorju prevladujejo slabo plačane prekarne zaposlitve, delavci težko pokrivajo stroške dela, vsak drugi razmišlja o menjavi poklica.

Država daleč od tega, da bi “sponzorirala” ustvarjalce, prej organizira njihovo izkoriščanje. Prakso outsourcinga so vpeljali prav javni zavodi, podplačano delo pa mora marsikdo sprejeti zaradi referenc za ohranitev statusa samozaposlenega v kulturi. Po drugi strani so si kulturniške elite z vezami zagotovile dosmrtne rente s strani istih institucij.

Ministrstvo za kulturo obljublja spremembe, a ekipa, katere del so tudi bivši upravljalci izkoriščevalskih ustanov, ne more spremeniti razmerja moči v prid delavcem. Ti lahko to storijo sami, če se povežejo v boju za svoje pravice; prav zato je nastal sindikat ZASUK, ki vabi delavke, da se včlanijo in skupaj “zasukajo sektor”.

