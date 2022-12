Vizija kot plagiat

RTV Slovenija je novo strategijo razvoja naročila pri svetovalnem podjetju. Plačala je 47 tisoč evrov in dobila deloma prepisano seminarsko nalogo.

Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough meni, da si lahko vizijo RTVS kar kupi.

Na RTV Slovenija vsaka štiri leta napišejo novo strategijo razvoja, nekakšen pogled v prihodnost, določitev smeri, v kateri bi se lahko razvijal naš najpomembnejši javni zavod. Koristnost vizij samih po sebi je sicer vprašljiva, saj pogosto niso trdno zasidrane v stvarnosti in večkrat ostanejo mrtva črka na papirju. Tudi zato se je v Sloveniji udomačil rek Janeza Drnovška, da so pokopališča polna vizionarjev. A na RTV so ti dokumenti doslej vendarle igrali neko vlogo. Če že ne drugače, so se morali vodilni vsaj izreči o svojih načrtih in ukrepih v prihodnosti.